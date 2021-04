VARESE – “Ieri è stato presentato il sesto piano vaccinale lombardo e sembra che la visita del generale Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza coronavirus, stia dando i primi effetti positivi. Bene il passaggio dal sistema di adesione di Aria a quello di prenotazione di Poste Italiane e bene la possibilità di prenotazione tramite contact center, postamat e portalettere”. Lo sottolinea Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente del Pd.

Prosegue Astuti: “L‘apertura alle fasce anagrafiche successive è un’ulteriore buona notizia, quanto alle date indicate dal coordinatore lombardo per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso. Mi auguro che questa volta possano davvero essere rispettate. Dal “Vaccine day” di fine dicembre a oggi abbiamo sentito troppi annunci e troppi scaricabarile, quindi speriamo fortemente che ora cambi anche l’atteggiamento del presidente regionale Attilio Fontana, dalla vice Letizia Moratti e Bertolaso, perché i lombardi, a partire dai più fragili ma anche le categorie produttive, hanno bisogno di un po’ di sana efficienza lombarda, non di pose da primi della classe senza peraltro riuscire ad esserlo”.

(foto: la visita del generale Figliuolo ai centri vaccinali lombardi)

02042021