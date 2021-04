UBOLDO – Volpe uccisa da una trappola alla periferia di Uboldo, è successo l’altro giorno e tutti fa pensare ad un episodio d bracconaggio. Il Codacons di Varese presenterà adesso un esposto alle forze dell’ordine: “Il danno ambientale – dicono dall’associazione dei consumatori – è un danno alla collettività. Si tuteli la fauna locale e la sicurezza dei cittadini. La caccia illecita è un danno per tutti”.

La volpe, ricordano dal Codacons, “è stata trovata morta all’interno di un bosco di Uboldo. L’Enpa, ente di protezione degli animali, ha denunciato questo ennesimo fenomeno nella zona che mette in pericolo molto grave la fauna locale. Il pericolo delle trappole si estende poi anche ai cittadini che vivono in un clima di paura rispetto ai bracconieri la cui attività è totalmente in lecita. Anche nel caso in cui siate a conoscenza di danni all’ambiente il Codacons è sempre pronto per stare al vostro fianco. Scrivete ad [email protected]”.

(foto archivio: una volpe avvistata nei boschi della zona)

