CARONNO PERTUSELLA – Confermata la zona rossa fino al prossimo 11 aprile l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata.

La nota arriva dagli uffici comunali sul sito istituzionale: “A causa del perdurare delle condizioni di criticità legate al diffondersi del contagio, nonchè alla probabile permanenza di Regione Lombardia nella fascia “rossa” si avvisa che la distribuzione dei sacchi per la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati prevista il 6 aprile viene obbligatoriamente sospesa sino al cambiamento della classificazione di Regione Lombardia”.

Insomma sospesa la distribuzione che avrebbe dovuto tenersi subito dopo Pasqua l’Amministrazione non ha potuto ancora fissare le date in attesa di conoscere l’evolversi della situazione dei contagi. E’ stato però già chiarito che non appena definito il nuovo calendario l’avvio della distribuzione sarà tempestivamente comunicato attraverso tutti i canali istituzionali dal sito all’app. Resta inoltre la possibilità di ritirare i sacchi viola con Rfid previo appuntamento con l’Ufficio Urp.

03042021