VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / SARONNO – Nuovo balzo in avanti per i maggiori centri del Varesotto: sono 160, oggi, i nuovi positivi a Coronavirus tra Saronno, Varese, Gallarate e Busto Arsizio (ieri erano 49).

Varese presenta il numero più alto di nuovi casi: +55 nelle ultime 24 ore. Continuano a salire anche i casi a Busto Arsizio e Gallarate, oggi vedono rispettivamente +43 e +37 nuovi positivi.

Alti anche i numeri di Saronno, che segnala un incremento di +25 positivi.

Ecco i numeri dei contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 3.548 (3.523)

Varese 6.276 (6.221)

Busto Arsizio 7.221 (7.178)

Gallarate 4.347 (4.310)

Altro balzo della provincia di Varese per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus, nella giornata odierna il Varesotto è risultato la località con il maggior numero di contagi dopo la ben più popolosa provincia di Milano. Nel Varesotto dunque +633. Numeri rilevanti anche nel Comasco, +250, e la Brianza, +308.

La Lombardia torna a superare quota quattromila nuovi contagi da coronavirus in un giorno: oggi sono +4.132. Stabile il numero dei decessi, oggi +97, esattamente come ieri. Elemento positivo è il calo dei malati ospedalizzati, -43, anche se aumentano il numero di quelli in terapia intensiva.

