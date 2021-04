BUSTO ARSIZIO / CESANO MADERNO / SARONNO – Contagi diffusi tra il basso comasco, le Groane e il Varesotto. Tra le Groane è ancora Cesano Maderno a presentare numeri in doppia cifra, contando +27 casi positivi; +18 positivi anche a Limbiate.

In calo i numeri del Varesotto: Saronno vede più casi di Busto Arsizio, le località vedono rispettivamente +11 e +10 positivi. Sono 21, invece, i nuovi positivi a Varese.

Ecco i numeri dei contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 3.523 (3.511)

Caronno Pertusella 1.623 (1.619)

Tradate 1.671 (1.668)

Gerenzano 957 (949)

Varese 6.221 (6.200)

Busto Arsizio 7.178 (7.168)

Gallarate 4.310 (4.304)

Malnate 1.605 (1.605)

Nel Comasco:

Turate 823 (820)

Lomazzo 898 (895)

In Brianza:

Limbiate 3.207 (3.189)

Cesano Maderno 3.552 (3.525)

Cogliate 766 (762)

Lazzate 683 (680)

Misinto (459)

Monza 10.074 (10.027)

Desio 3.731 (3.712)

Seregno 3.578 (3.572)

Lissone 3.838 (3.812)

Brugherio 3.018 (3.010)

Giussano 2.243 (2.238)

I dati odierni di Regione Lombardia indicano complessivamente +852 nuovi casi positivi al coronavirus nella zona nella giornata di ieri. Nel Varesotto il dato cala notevolmente rispetto alla media dei giorni scorsi, +164; nel Comasco +299 ed in Brianza +389.

Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-120). A fronte di 57.421 tamponi effettuati, sono stati 3.941 i nuovi positivi (6.8 per cento dei tamponi eseguiti; ieri 7.6 per cento). I guariti e dimessi sono stati 3.221. In Lombardia ieri sono stati registrati +97 decessi (l’altro ieri erano stati 127).

