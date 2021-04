SARONNO – Affluenza notevole sin da stamane nei supermercati della zona, che opportunamente hanno quasi tutti posti controlli agli ingressi per evitare che dentro si possano creare code ed assembramenti, e così fuori si è rivista qualche coda dei clienti con il carrello, come in occasione del primo lockdown per il coronavirus. E’ successo all’Esselunga di via Novara a Saronno o alla Lidl della vicina Gerenzano, in via Clerici. Ma nessuna lamentela da parte dei clienti, evidentemente consapevoli della necessità di prendere tutte le più opportune misure contro la diffusione dei contagi, come peraltro disposto dalle autorità sanitarie.

03042021