SARONNO – Si è aperta come tradizione con l’accensione del braciere la veglia pasquale della comunità pastorale Crocifisso risorto. Quest’anno però la cerimonia all’aperto si è tenuta davanti alla porta della Prepositurale invece che nel centro della piazza.

Un’altra scelta dettata dalla volontà di rispettare le norme anti-contagio in vigore in città e nel resto del Paese che restano una priorità per evitare il diffondersi della pandemia.

La stessa cerimonia, presieduta dal prevosto monsignor Armando Cattaneo è stata anticipata alle 20 proprio per permettere ai fedeli di partecipare e successivamente rincasare nel pieno rispetto del coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 (QUI TUTTE LE ALTRE NORME IN VIGORE PER QUESTE FESTIVITA’)

Ieri sera, venerdì santo, era stato allestito un maxi schermo nel cortile dell’oratorio di via Legnani per permettere la visione, sempre in sicurezza e distanziamento, della Via Crucis che in piazza San Pietro ha avuto come protagonista Papa Francesco.

Domani alle 12 il piazzale dell’oratorio ospiterà la messa delle famiglie.

(per le suggestive foto si ringraziano Chiara Lunardo, Anna Corbetta e Renato Colombo)