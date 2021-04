SOLARO – L’hanno visto planare anche i saronnesi che abitano alla periferia sud cittadina, stamane: alle 11.25 di oggi, sabato, l’elisoccorso proveniente da Milano è atterrato alla periferia di Solaro per soccorrere un uomo di 57 anni, caduto dalla propria bicicletta in via Marco Polo, che si trova nella zona al confine con Cesate. A quanto pare, sarebbe stato vittima di un malore improvviso, tale da fargli perdere il controllo della bici, mentre stava pedalando. Immediati i soccorsi: è arrivata una pattuglia della polizia locale, l’ambulanza della Croce rossa da Saronno ed una sempre della Cri da San Donato Milanese, ed è stato fatto sopraggiungere anche l’elisoccorso con il proprio personale specialistico.

Le condizioni del paziente, che sono apparse gravi, sono state stabilizzate sul posto e quindi con l’autolettiga della Cri di San Donato è stato trasportato all’ospedale di San Donato Milanese, preventivamente allertato.

(foto: l’elisoccorso di Milano in servizio nella zona per una precedente emergenza sanitaria)

03042021