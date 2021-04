SARONNO – SOLARO – Prime prenotazioni per le vaccinazioni della fascia d’età tra i 79 e i 75 anni sono in corso e per i solaresi arrivano buone notizie.

A condividere la sua prenotazione e la sorpresa di una location molto comodo è stato un solarese che ieri ha effettuato l’iscrizione sul portale attivato da Regione Lombardia in collaborazione con Poste italiane e l’ha raccontato sul gruppo “Sei di Solaro se”.

“Volevo dirvi che sul sito di regione Lombardia è già possibile prenotare il vaccino per chi ha tra 75 e 79 anni, io l’ho fatto per mia madre, e nonostante siamo residenti a Solaro ci ha indirizzato all’hub più vicino che è la ex Pizzigoni a Saronno di fianco la piscina! Spero di aver fornito una info utile!”.

L’hub saronnese, sulla carta destinato ai comuni del Saronnese e della Bassa comasca come riportato sul maxi cartellone all’ingresso, avrà 5 linee e sarà attivato il 12 aprile. Una soluzione molto comoda per i solaresi alcuni dei quali temevano che per competenza dell’Ats e diversa provincia l’hub saronnese diventasse off limits.