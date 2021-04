SARONNO – Trasporti anziani ai centri vaccinali, “se possibile diamo una mano!” Questo l’appello di Alberto Paleardi, che ha deciso di mettersi a disposizione dell’associazione Auser, che in questi giorni si occupa del trasporto degli anziani saronnesi e della zona nei centri per le vaccinazioni contro il coronavirus. “Sono stato fortunato, perchè ho fatto il covid… senza neanche accorgermene – spiega Paleardi, volto noto della politica cittadina e per molti anni impegnato nella tutela del torrente Lura, nel direttivo del Parco Lura – Quando ho saputo dell’esigenza di trasportate dei cittadini nei centri vaccinali mi sono messo a disposizione, purtroppo per ora i volontari Auser non sono stati vaccinati e quindi ho voluto dare il mio contributo, visto che ho già gli anticorpi contro il virus”.

Ieri il primo servizio, com’è andata? “Appuntamento alla sede Auser di via Maestri del lavoro per ritirare permesso a circolare e vettura di servizio e poi ho avuto il piacere di accompagnare una pensionata nostra concittadina all’ospedale Niguarda di Milano dove è stata vaccinata con Moderna. Tutto benissimo, al centro vaccinale ho trovato una ottima organizzazione ed abbiamo anche fatto molto in fretta”. Auser resta “in servizio” anche nei prossimi giorni, in caso di bisogno mentre da lunedì 12 aprile con l’apertura del centro vaccinale all’ex Pizzigoni di via Parini a Saronno tutte le vaccinazioni dovrebbero svolgersi direttamente in città.

