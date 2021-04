SARONNO – A causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra biancoblù, la Pallavolo Saronno ha dovuto annullare la trasferta in Sardegna contro la Polisportiva Sarroch in programma per questo weekend. Questo il contenuto del comunicato pubblicato dalla società varesina sui propri canali social:

“Per cause di forza maggiore, purtroppo, in accordo con la Federazione Italiana Pallavolo abbiamo dovuto posticipare la partita programmata inizialmente il 3 aprile in Sardegna all’1 maggio. Vi aggiorneremo anche sulla data della seconda partita rinviata. Prossimo match: 24 aprile al PalaDozio contro Sarroch. Continuate a seguirci e sostenerci da casa, ci sarà bisogno di voi in questo ultimo periodo per raggiungere l’obiettivo comune dei playoff”.

Si ferma nuovamente, quindi, la stagione della Pallavolo Saronno, che solo due settimane fa aveva fatto il proprio debutto nella seconda fase del campionato di serie B conquistando una vittoria netta nel punteggio battendo la Pallavolo Gonzaga in tre set con i parziali di 25-17, 25-23, 25-22.