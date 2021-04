CARONNO PERTUSELLA – Due sono già attive e una terza è già stata installata ma aspetta il collegamento alla rete elettrica: il riferimento va alle colonnine elettriche presenti sul territorio comunale caronnese.

A fare il punto è stato l’assessore all’Ambiente Walter Milanesi nell’ultima seduta nel consiglio comunale. Attualmente Caronno Pertusella ci sono tre punti di ricarica gestiti da Enel X: uno in corso della Vittoria nei pressi dell’incrocio con via Manzoni, uno in corso Italia nei pressi di piazza Aldo Moro e l’ultimo in piazza Sandro Pertini.

Le tre colonnine sono segnalate anche sulla mappa nazionale di Enel X con tutte le indicazioni in tempo reale dalla disponibilità, al tipo di presa fino agli orari di accessibilità.

Un primo passo visto Milanese ha già annunciato l’intenzione dell’Amministrazione di attivare un doppio servizio di noleggio di auto elettriche. Due auto saranno a disposizione dei dipendenti comunali durante le ore di attività degli uffici comunali ma potranno essere noleggiate a pagamento dai cittadini nel weekend e in orario serale.