Cislago, la polizia locale porta via il furgone giallo di via Mattei

CISLAGO – Dimenticato da anni in via Mattei, nella zona industriale alla periferia di Cislago, è stato ora rimosso: il riferimento va ad un furgone malconcio, addirittura senza ruote. Dopo un sopralluogo, la polizia locale del nuovo comandante Marco Cantoni ha dunque deciso di intervenire ed ha pianificato la rimozione, per destinare alla demolizione quella che appare poco più di una carcassa, pur “visibilissima” considerano il colore giallo dell’automezzo. A seguire quindi il trasferimento del mezzo da uno sfasciacarrozze. Si cercherà ora di risalire alla identità del proprietario al fine di addebitare i costi di rimozione e le eventuali sanzioni per l’abbondono del mezzo in un’area pubblica.

Si tratta, con tutta probabilità, di uno di quei veicoli ormai non funzionanti e che i proprietari preferiscono lasciare sul territorio, in angoli più o meno defilati, per non sostenere i costi della demolizione dei loro mezzi.

(foto: il comandante della polizia locale di Cislago, Marco Cantoni)

04042021