Gli auguri di Pasqua del governatore Fontana: “Anche oggi le vaccinazioni non si fermano”

Gli auguri di Pasqua del governatore Fontana: “Anche oggi le vaccinazioni non...

VARESE – Auguri di buona pasqua del governatore della Lombardia, il varesino Attilio Fontana, che ricorda come l’attività dei centri vaccinali contro il coronavirus non si è fermata neppure oggi.

Auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Le vaccinazioni proseguono anche oggi, un augurio speciale lo rivolgo a tutti i volontari, medici e infermieri impegnati nei tanti hub vaccinali lombardi. Davanti a noi abbiamo giorni decisivi: iniziare la campagna massiva con i vaccini finalmente in arrivo, far abbassare i dati ospedalieri e lasciare la zona rossa, spero per sempre, così da poter parlare – garantendo la salute – di aperture, normalità e lavoro. Sempre Forza Lombardia!

04042021