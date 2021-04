CISLAGO – Tutti pazzi per Mc Donald’s: sui social non si parla d’altro, a Cislago, che delle “voci” di una possibile apertura di un ristorante della celebre catena anche alle porte del paese, lungo l’ex statale Varesina. “Magari!” scrive qualcuno, appassionasto dei gustosi panini del Mc e che sinora per mangiarli è dovuto andare fuori comune, come a Gerenzano dove c’è il ristorante situato al confine con Saronno. Per quanto riguarda il territorio cislaghese, c’è chi azzarda anche una location, appena fuori dal nucleo urbano e con “vista” sulla trafficata ex statale, e nelle zona dove già esiste l’area commerciale.

Sarà vero? Le voci si inseguono e susseguono, conferme ufficiali per ora non ce ne sono, tanto meno sono iniziati i lavori e comunque sia i tempi non saranno dunque molto rapidi. Ma neppure così lunghi, come insegna l’esperienza quando si tratta di Mc Donald’s, perchè dal progetto all’inaugurazione le tempistiche sono sempre molto, anzi sorprendentemente ristrette.

(foto: il ristorante Mc Donald’s nella vicina Gerenzano)

04042021