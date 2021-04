Parco delle Groane, trovato kit dello spacciatore

GROANE – Allontanati dal “bosco della droga” lungo la ferrovia Saronno-Seregno a Ceriano Laghetto, spacciatori di droga e loro clienti non demordono e sempre nel Parco delle Groane si sono spostati più a sud, verso Garbagnte Milanese e Bollate. Ma proseguono gli interventi delle forze dell’ordine, gli ultimi proprio in questi giorni, in particolare a cura della polizia locale bollatese. I pusher si sono spostati nela zona al confine con Senago, dove c’è un canale scolmatore delle acque: con il loro intervento i tutori dell’ordine hanno recuperato una bicicletta da mountain bike alla quale era agganciato uno zaino: dentro c’era un bilancino di precisione, una tavoletta di legno verosimilmente utilizzata come base per tagliare lo stupefacente, nonchè il materiale per il confezionamento delle singole dosi. Nello zaino anche un bossolo per fucile da caccia e tre ricariche per cellulari.

Manco a dirlo, nessuno si è fatto avanti per “reclamare” la restituzione della bici e del materiale, anzi che era in zona all’arrivo delle forze dell’ordine si è rapidamente dileguato.

