SARONNO – Un’iniziativa semplice per dare un contributo concreto a migliorare uno spazio, quello del parco Lura, che in quest’anno di pandemia è stato un punto di riferimento per tanti saronnesi.

E’ quella che hanno raccontato ieri sui social due saronnesi invitando anche altri concittadini a seguire il loro esempio rimboccandosi le maniche e raccogliendo un po’ di rifiuti. Ovviamente in prima linea l’invito a tenere l’area verde pulita e in ordine così a tutti piace trovarla.

Non a caso il messaggio inizia con la gratitune con le opportunità offerte dal parco Lura “che ci offre sollievo dopo tanti mesi difficili” e continua con l’appello a “chiudere bene in tasca fazzoletti di carta, mascherine e carte di caramelle e, se fumiamo, portiamo a casa i mozziconi di sigarette”.

C’è poi spazio per raccontare la propria iniziativa: “Abbiamo cercato di dare un piccolo contributo alla sua pulizia tra chi ci ringraziava, chi ci faceva i complimenti e… chi diceva che non sarebbe servito a niente. Grazie a chi, nel rispetto proprio e degli altri, mantiene la distanza di sicurezza anche all’interno del parco e a chi alza la mascherina se la distanza non è consentita”.

L’invito a ripetere l’iniziativa un semplice post scriptum ceh speiga dove acquistare e il prezzo i bastoncini per raccogliere i rifiuti.