Saronno point e comitato ospedale: donazione alla Cri

SARONNO – L’associazione onlus Saronno point insieme al Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’ospedale di Saronno, grazie alle offerte ricevute hanno donato al Comitato Cri di Saronno una barella multifunzionale di ultima generazione, dinamica per usi e manovre salvavita.

“Grazie ai responsabili del Comitato Cri di Saronno per le belle parole ricevute, cerchiamo sempre di essere sempre pronti ad esaudire richieste importanti per la salute e le esigenze sanitarie dei cittadini. Un grazie a tutti sempre per la partecipazione utile ai nostri obiettivi socio sanitari, senza il supporto di tanta brava gente di cuore non saremmo in grado di fare nulla, i veri protagonisti delle nostre iniziative siete sempre voi… vicini col cuore a noi della Saronno point onlus” rimarcano i responsabili del sodalizio saronnese, pronti a dare vita a nuove iniziative per la raccolta di fondi per l’ospedale e le realtà che collaborano con il nosocomio cittadino.

(foto: il momento della donazione della speciale barella al personale della Croce rossa saronnese)

04042021