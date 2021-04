SOLARO – Serie di incidenti sulle strade di Solaro nel fine settimana. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di San Donato Milanese l’uomo, 57enne di Solaro, ieri mattina rimasto ferito cadendo dalla bici alla periferia del paese, a seguito di un malore. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso.

L’altro giorno alle 10 per una caduta dalla motocicletta, episodio avvenuto in via Marconi, è invece rimasto ferito un ragazzo di 32 anni, trasportato da una ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale saronnese di piazza Borella. Ha riportato alcune lesioni e contusioni ma nulla di particolarmente grave. Stessa prognosi per un analogo episodio avvenuto sempre a Solaro, ma al Villaggio Brollo in piazza Achille Grandi, alle 18: sul posto una pattuglia della polizia locale solarese, per i rilievi del sinistro, ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto che ha soccorso il ferito, un giovane di 17 anni che è stato trasportato all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

(foto archivio)

