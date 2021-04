Caronno, diritto allo studio: attenzione ai fragili ma niente (causa covid) collaborazioni col territorio

CARONNO PERTUSELLA – Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata l’assessore all’Istruzione Morena Barletta a presentare il piano di diritto allo studio predisposto dall’Amministrazione comunale in accordo con gli istituti scolastici.

Il piano di diritto allo studio si assesta su un valore che supera i 2 milioni di euro: “L’Amministrazione – ha spiegato Barletta – ha riconosciuto ancora una volta il ruolo fondamentale della scuola per i ragazzi non solo come supporto ai genitori che lavorano ma soprattutto come fonte di educazione e formazione. Aspetti divenuti ancora più evidenti in questo periodo in cui le chiusure hanno confermato l’importanza degli istituti scolastici”.

Nel piano di diritto allo studio sono state previste 317 ore di sostegno agli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali “un incremento rispetto alle poco meno di 300 del piano precedente”. Ma non solo l’Amministrazione ha attivato anche un progetto pilota per la gestione del sostegno a gruppi (sempre nel rispetto delle norme anticovid). Due i vantaggi dell’iniziativa studiata con Fondazione Artos favorire l’inclusione alleggerire il carico di lavoro dei docenti.

Novità anche sui piani di arricchimento dell’offerta formativa fortemente condizionati dall’emergenza sanitaria visto che proprio per ridurre al minimo le occasioni di contagio “la scuola ha scelto di non far intervenire soggetti esterni” sono state dunque sospese tutte le attività con le realtà del territorio.

Non manca il sostegno alle scuole paritarie con un contributo di 71 euro per ogni bimbo residente iscritto per un investimento complessivo di 170 mila euro. E’ stato confermato l’importo del precedente piano malgrado la riduzione dei giorni di frequenza “per garantire un sostegno in questo periodo difficile agli istituti e alle famiglie”.

(foto archivio: un evento con l’associazione nazionale carabinieri organizzata in passato)

