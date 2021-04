SARONNO / GROANE / TRADATE – “Transito di una fredda depressione proveniente da nord: dalle prime ore della notte di domani 6 aprile vento in rinforzo fino a forte da nord su Alpi e settori occidentali, dalla tarda mattinata moderato da est sui settori centro-orientali della pianura”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia. Su Alpi e Prealpi occidentali, oltre i 500-800 metri di quota, possibili valori di vento medio orario sora i 40 chilometri orari. Raffiche in generale possibili fino a 70 chilometri orari sui settori occidentali, localmente anche fino a 90 chilometri orari, in particolare su Valchiavenna, Prealpi occidentali (Lago Maggiore e Como) e parte più occidentale della pianura al confine con il Piemonte); raffiche fino a 50 chilometri orari sui settori centro-orientali. Generale e graduale attenuazione dalla sera. Nel pomeriggio non sono esclusi isolati o al più sparsi rovesci tra

Prealpi e pianura.

Crollano le temperature – Drastico calo termico in poche ore (in quota fino a -10/-12 °C in 12 h, sulla pianura fino -5/-8 °C in ventiquattro ore). Sin dalla mattina di mercoledì 7 aprile nuove condizioni di vento freddo moderato da nord con assenza di precipitazioni. Il grado di pericolo è quindi in temporaneo aumento fino a valori di molto alto, in particolare sui settori occidentali, a partire dalla mattina di domani 6 aprile e fino alla serata di mercoledì 7 aprile, in concomitanza con l’intensificazione della ventilazione. Per le zone alpine si fa riferimento alle aree di territorio non coperte da neve.

(foto archivio: danni per il vento forte in centro a Saronno)

05042021