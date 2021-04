SARONNO – E’ stata un’amara mattina di Pasqua quella di una dozzina di residenti del quartiere Prealpi: nella notte qualcuno si è accanito contro le loro auto danneggiando gli specchietti.

Ovviamente l’allarme è scattato domenica mattina quando i proprietari delle auto in sosta più mattinieri sono usciti di casa e si sono accorti dell’accaduto: nessun dubbio sulla matrice vandalica visto che in molti hanno trovato gli specchietti a terra. Qualcuno armato di nastro adesivo l’ha riattaccato con pazienza altri hanno già allertato carrozzieri e meccanici di fiducia per portare l’auto a riparare dei prossimi giorni.

Resta l’amarezza per un blitz incomprensibile messo a segno nella notte tra sabato e domenica alla vigilia di una festività. Secondo una prima ricostruzione sono una dozzina le auto prese di mira tutte di diversi modelli e colori. Ad accomunarle solo il fatto di essere state parcheggiate lungo via Toti l’altra notte.

Molti proprietari delle auto prese di mira dopo aver cercato di recuperare i pezzi del proprio specchietti hanno già provveduto a sporgere denuncia nella speranza che l’autore venga identificato. Al probabilmente provvederanno tra oggi e domani.