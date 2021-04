Ceriano Laghetto partecipa ai bandi per scuola e Giardinone

CERIANO LAGHETTO – Il Comune di Ceriano Laghetto intende partecipare nell’anno 2021 al bando per gli “interventi finalizzati all’avvio dei processi di rigenerazione urbana” per richiedere il finanziamento della riqualificazione energetica della scuola primaria, la riqualificazione della via Carducci e l’ampliamento dell’area gioco del Giardinone, con progetti già predisposti.

Nell’anno 2022 invece, si prevede la partecipazione al bando sugli interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico- culturale dei borghi storici per il finanziamento della riqualificazione di alcune vie e piazze del centro storico. “Il Comune di Ceriano Laghetto aveva già anticipato con le più recenti varianti di Pgt le principali finalità della nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana, inserendo meccanismi di incentivazione e premialità per gli interventi sul patrimonio esistente – commenta l’assessore all’Urbanistica, Antonio Magnani (foto) – Con questa delibera si vanno a recepire tutte le indicazioni contenute nella legge regionale, aumentando ulteriormente le possibilità di agevolazioni per questo tipo di interventi. Inoltre si avviano le procedure per la partecipazione a due bandi regionali per il finanziamento di interventi di riqualificazione su edifici comunali, strade e piazze finalizzate a migliorarne efficienza energetica e qualità”.

