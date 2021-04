SARONNO – C’è il logo della primula che indica la campagna vaccinale, il logo di Regione Lombardia e quello del comune ma soprattutto l’indicazione per procedere verso il “centro vaccinale anti covid 19 scuola Ex Pizzigoni di via Parini 54”. E’ il messaggio degli stendardi informativi che negli ultimi giorni hanno fatto capolino nel quartiere attorno all’hub.

La struttura al momento è ancora chiusa. Malgrado gli altri centri in provincia di Varese siano già attivi di prima di Pasqua le prime dosi arriveranno al centro saronnese lunedì 12 aprile.

Nel frattempo l’Amministrazione prosegue coi preparativi e dopo il maxi striscione davanti alla struttura sono arrivati anche gli stendardi che indicano il percorso. A completare il messaggio dello stendardo il sito internet di Ats Insubria e il numero di telefono di Saronno Amica.

La prossima tappa potrebbe essere l’inaugurazione del 10 aprile che l’Amministrazione, in una nota, ha annunciato di voler fare con tutte le persone che hanno partecipato all’allestimento degli spazi e con i sindaci dei comuni che faranno riferimento all’hub saronnese.