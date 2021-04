SARONNO – Ieri pomeriggio intorno alle 17 alcune studentesse attuali e passate della professoressa Paola Codogno si sono ritrovate davanti all’istituto Ial Lombardia per lasciare un ricordo per la docente scomparsa sabato dopo aver lottato contro il covid.

Paola Codogno si è spenta all’età di 62 anni dopo una vita dedicata alla scuola e ai suoi studenti. Tra gli alunni ed ex alunni che si sono ritrovati davanti all’istituto in molti ricordano la sua determinazione ma anche la capacità di seguire i ragazzi anche al termine del proprio percorso di studi. “Sono stata una sua studentessa tanti anni fa – spiega una delle ragazze che nel pieno rispetto delle norme anticovid si sono ritrovate nel pomeriggio di ieri tra via Volta e via Marx – adesso ho la mia attività ma per me lei era ancora un punto di riferimento”.

“L’ho conosciuta ad ottobre di quest’anno – spiega una giovane aspirante parrucchiera – e mi rendo conto che la sua morte è una vera perdita”.

