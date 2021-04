La capitana del Saronno porta il softball ai “Soliti ignoti”

SARONNO – Anche se non si tratta di un podio sportivo, alla postazione numero 1 del noto quiz televisivo “Soliti ignoti” in onda questa sera su Rai 1, c‘è la 28enne saronnese Giulia Longhi, campionessa di softball e capitana dell’Inox Team Saronno in serie A1, che è stata la prima “ignota” di cui Simona Ventura, concorrente della puntata, ha indovinato il mestiere: azzurra di softball. Come se da un momento all’altro dovesse entrare in campo, la saronnese si è tolta il casco e si è presentata davanti ad Amadeus e alla Ventura e dopo la scelta di quest’ultima ha mostrato il contenuto di 6.000 euro scritto sul suo “passaporto”. Subito dopo sulla schermata dello studio del programma viene mostrato un fuori campo della campionessa e il conduttore prima di lasciar andare la campionessa si complimenta con lei e augura buona fortuna anche a tutte le altre sue compagne della squadra per le olimpiadi di Tokyo a cui parteciperanno.

Longhi è rientrata successivamente in studio per la parte finale del gioco quando fa il suo ingresso un possibile parente misterioso di uno degli 8 ignoti, ma fin da subito la saronnese viene scartata dalla concorrente che non vede alcun tratto familiare tra i due.

06042021