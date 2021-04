GROANE – “Questo pomeriggio sono andati in fumo circa 3.000 metri quadrati, non è stata ancora effettuata la perimetrazione, di vegetazione sul territorio di Meda, all’interno del parco. L’allarme è scattato intorno alle 16 in via Santa Maria, lungo la strada provinciale 221, località 4 Strade e subito sono intervenuti i mezzi antincendio dei volontari del Parco Groane e Aib Protezione civile di Meda e Cabiate, Protezione civile della Provincia di Como, oltre ai vigili del fuoco di Lazzate, Seregno e Bovisio Masciago per un totale di 25 uomini impegnati. L’incendio è stato domato poco dopo le 18, dopo di che sono iniziate le operazioni di bonifica”. Lo fanno sapere i responsabili del Parco delle Groane, che fa base all’ex Polveriera di Solaro.

Oggi vige l’allerta regionale per il rischio di incendi boschivi, a causa del vento e delle particolari condizioni secche, che possono favorire l’espandersi delle fiamme. Già nei giorni scorsi nel Parco Groane si erano verificati diversi incendi.

(foto: il bosco bruciato oggi)

