Prenotazioni vaccinali: l’Acli di Limbiate fornisce supporto gratuito ai limbiatesi

LIMBIATE – Il circolo Acli di Limbiate ha messo a disposizione un servizio di supporto alla prenotazione vaccinale riservato ad anziani, lavoratori e categorie fragili.

A pochi giorni dall’avvio delle prenotazioni per la fase vaccinale di massa, il circolo Acli ha attivato un aiuto “a distanza” per chi è in difficoltà con la compilazione della prenotazione della vaccinale sul portale di Poste Italiane. Si chiama “Aiuto web” il servizio gratuito che viene attivato da casa, con una chiamata al numero 348.5675089 nei pomeriggi di giovedì e venerdì, dalle 14 alle 17, oppure rivolgendosi alla mail: [email protected]

Il supporto digitale all’invio della prenotazione del vaccinale riguarderà, di volta in volta, la fascia d’età ammessa dal portale: questa settimana riguarderà quindi la fascia 75-79 anni, mentre dalla prossima settimana (dal 15 aprile) anche la fascia 70-75 anni. I cittadini limbiatesi potranno scegliere come sede vaccinale l’hub allestito presso il palazzetto del centro sportivo comunale di via Tolstoj.

06042021