CARONNO PERTUSELLA – “Congratulazioni alle nostre due ragazze della serie A, Anastasia Marzi e Beatrice Salvioni, che hanno entrambe conseguito una laurea magistrale con un bellissimo 110 e lode, rispettivamente in Data science e in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”. A dare l’annuncio, corredato da una bella foto commemorativa sul diamante di Bariola che è la casa della Rheavendors Caronno, sono i dirigenti della società.

Che non nascondono la loro soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla due loro atlete: “Siamo orgogliosissimi di voi, questo traguardo è una conferma dell’impegno e la tenacia che vi hanno sempre contraddistinte in tutti questi anni in cui vi abbiamo viste crescere sui nostri campi”. La nuova stagione del softball inizierà a metà maggio.

(foto: Anastasia Marzi e Beatrice Salvioni festeggiano la laurea sul diamante di via Rossini a Bariola, dove la Rheavendors Caronno disputa gli incontri casalinghi in serie A1. La nuova stagione inizierà a metà maggio)

06042021