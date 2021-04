SARONNO / TRADATE – La città di Tradate ha imposto il divieto: niente pubblicità lungo l’ex statale Varesina, l’arteria più trafficata della provincia. E ora cosa faranno le altre amministrazioni comunali della zona, da Saronno a Gerenzano, Cislago e tutte le altre?

Il consiglio comunale tradatese ha inserito, anzi re-inserito visto che il divieto era già stato introdotto, che le insegne pubblicitarie non possano trovare posto ai margini della Varesina, una scelta presa per non “distrarre” gli automobilisti in transito e dunque le motivazioni sono quelle legate alla sicurezza stradale. Scelta “forte” quella del Comune di Tradate che in questo modo tra l’altro rinuncia ad una possibilità di introito, considerando che la collocazione lungo l’ex statale dei pannelli pubblicitari potrebbe risultare particolarmente “appetibile” per le aziende ed i negozi. Ma, come detto, nel segno di evitare distrazioni agli automobilisti. Saranno possibile deroga, confermata quella per il cartellone “Pro vita”.

Controlli sui tabelloni pubblicitari abusivi erano stato eseguiti anni fa sulla Saronno-Monza, e c’erano state molte multe.

(foto archivio: controlli dei carabinieri lungo l’ex statale Varesina)

