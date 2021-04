SARONNO / TURATE – “Le persone con più di 80 anni che avevano aderito alla campagna di vaccinazione ma non sono state chiamate, oppure che avevano aderito ma che per svariati motivi come impedimenti vari, motivi di salute, non si erano potute presentare, possono recarsi dal 7 all’11 aprile, con tessera sanitaria e carta d’identità, al più vicino centro vaccinale”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale di Turate ma vale per tutti i residenti in Lombardia. Per Turate: Centro Malpensa Fiere o Centro vaccinale di Lurate Caccivio (in foto), per effettuare la vaccinazione senza prenotazione.

Gli over 80, che non avevano ancora espresso desiderio di vaccinarsi, possono farlo previa registrazione al seguente link: