SARONNO – Domani anche il polo scolastico saronnese tornerà ad animarsi. Nonostante la zona rossa per effetto di quanto previsto DL 44 torneranno in classe i piccoli di asili nido e scuole materne, gli alunni delle elementari e i ragazzini di prima media.

A Saronno oltre ai nidi privati e alle scuole materne dell’istituzione Zerbi apriranno i cancelli delle scuole elementari (Ignoto Militi, Pizzigoni, Damiano Chiesa, San Giovanni Bosco, Vittorio da Feltre) e le medie (Da Vinci, Aldo Medio, Bascapè) dove però si apriranno solo solo le classe di prima.

Un’iniziativa che oltre a permettere ai bimbi di tornare a fare lezione di presenza dà anche una bocca d’ossigeno alle famiglie che nelle ultime settimane si sono dovute organizzare per tenere i piccoli a casa e per permettere loro di seguire la didattica online. Una soluzione che resterà attiva per i ragazzini di seconda e terza media e del quinquennio delle superiori.

Una situazione che ha spinto molte famiglie a protestare non solo sui social ma anche in presenza con una manifestazione che si è tenuta in piazza Libertà a Saronno e davanti ad altri plessi scolastici del Saronnese come quello della Bariola a Caronno, la scuola di Gerenzano e di Origgio.

(foto d’archivio: alcune immagini dei cartelli realizzati dai bimbi)