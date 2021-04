SARONNO – Appuntamento stasera con il turno infrasettimanale del campionato di basket maschile serie C Gold: va in scena la sesta giornata e nel girone C lombardo si profila una insidiosa trasferta per la capolista Az Robur Saronno, che sarà di scena sul parquet del 7 Laghi Gazzada. Oggi non è prevista la trasmissione in diretta dell’incontro sui social network; e come da inizio campionato anche questo match si svolgerà a porte chiuse in ottemperanza alle norme contro la diffusione del coronavirus. Si gioca dalle 21 alla palestra comunale di Gazzada con arbitri Angelo Coffetti e Markel La Grotta. Gli altri incontri sempre alle 21 sono Varese academy-Milanotre e Gallaratese-Expo Inox Mortara; alle 20.30 Knights Legnano-Valceresio Arcisate.

Classifica: Az Robur Saronno 8 punti, Varese academy e Gallaratese 6, Milanotre e Knights Legnano 4, 7 Laghi Gazzada, Arcisate e Mortara 2 punti. Prossimo turno sabato 10 aprile: Expo Inox Mortara-Knights Legnano, Milanotre-7 Laghi Gazzada, Az Saronno-Varese academy e Valceresio Arcisate-Gallaratese.

(foto archivio)

07042021