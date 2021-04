CARONNO PERTUSELLA – Ai nastri di partenza la campagna vaccinale a domicilio. L’annuncio arriva dall’Amministrazione comunale che informa sul sito comunale e sull’app che sabato 10 aprile i medici di medicina generale del territorio effettueranno gratuitamente a domicilio, ai loro pazienti allettati, la prima dose di vaccinazione anti Covid, come da accordi già presi con i familiari dei pazienti stessi.

C’è una precisazione: “In questa occasione non può essere richiesta l’effettuazione di altre vaccinazioni o altre prestazioni mediche a domicilio”. Una modalità di lavoro necessaria per non provocare rallentamenti all’attività di vaccinazione: “Da qui anche un appello ai familiari:”Si invitano i parenti dei pazienti ad essere presenti ed a coadiuvare attivamente i medici nella effettuazione della vaccinazione ed in particolare nella compilazione anticipata del consenso, già consegnato, oppure di scaricarlo dagli allegati a questa comunicazione”.

