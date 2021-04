Cogliate, consiglio comunale a porte chiuse. Sarà affidato servizio mensa scolastica

COGLIATE – Appuntamento mercoledì 8 aprile alle 21 con la riunione del consiglio comunale, che si terrà a porte chiuse alla sala polivalente del paese, in via Trento, con i cittadini che potranno seguirlo dal vivo sulla pagina del Comune, su Facebook; come previsto dalle regole anti-covid. Sono cinque i punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali precedenti si passerà alla ratifica della convenzione di Giunta comunale sulle variazioni di bilancio. Terzo punto l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, poii l’approvazione del regolamento del premio annuale “Gelso d’oro” e infine il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

