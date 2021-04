Hub vaccinale ex Pizzigoni, i medici di famiglia: “In campo tanta organizzazione per conciliare ambulatorio e vaccinazioni”

SARONNO – Determinante per l’hub di Saronno e più in generale per la campagna vaccinale la disponibilità dei medici di famiglia che su turni da 6 ore somministreranno i vaccini. “Sicuramente è un impegno ulteriore in un periodo in cui ambulatorio, visite a domicilio e telefonate rappresentano un carico di lavoro importante. Noi faremo il possibile per conciliare il tutto ma cerco un po’ di attenzione e cooperazione da parte di pazienti e vaccinati sarà essenziale”. (qui un riassunto con tutte le notizie sul hub vsaccinale)

A riassumere le istanze e il grande impegno di medici sono state stamattina all’inaugurazione dell’hub alla Pizzigoni Fabiola Barosso e Marilena Verardi.

Presente anche il responsabile di Medici Insubria Emanuele Monti

