LIMBIATE – Lutto a Limbiate per la scomparsa dello “storico” vigile Sebastiano Caruso, volto conosciutissimo ai cittadini. Per tutti “Iano”, “uno su cui potevi sempre contare” come ricordano i colleghi. Nato a Mistretta in provincia di Messina nel giugno 1948, a Limbiate era entrato in polizia locale, all’epoca i vigili urbani, nel 1976. Era diventato prima sottufficiale e poi ufficiale, meritandosi negli anni diversi encomi per atti di valore compiuti in servizio in sella alla sua inseparabile motocicletta Guzzi 650. È stato il primo presidente dello storico Gruppo sportivo polizia municipale di Limbiate fondato nel 1988, con cui vinse nel 1988 a Corsico la gara di regolarità con moto di servizio, e nel 2005 a Monza la gara di tiro “International police association” con pistola d’ordinanza calibro 9×21. Si è distinto anche come volontario a Morano sul Po (Alessandria) nelle due alluvioni degli anni ’90. Era in pensione dal 2005.

“Un uomo d’altri tempi che credeva nel lavoro che faceva per il bene della comunità e nei valori della famiglia di cui è sempre stato innamorato. Ci mancherà tantissimo il suo sorriso ma siamo certi che da lassù veglierà su di noi. Ciao Iano” il commosso addio da parte degli amici di sempre.

(foto: Sebastiano Caruso)

07042021