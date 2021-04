SARONNO – Il countdown per l’apertura dell’hub vaccinale allestito dall’Amministrazione comunale nella casa delle associazioni ex scuola elementare Pizzigoni è partito.

Per garantire la massima trasparenza l’Amministrazione comunale, come annunciato dal sindaco Augusto Airoldi nell’intervista a “Dalla parte del cittadino” ha organizzato una presentazione in programma stamattina alle 10 alla presenza dell’intera Giunta e di quanti hanno collaborato all’attivazione del centro vaccinale

Qui la diretta de ilSaronno

“Ci saranno 5 linee vaccinali che saranno al servizio di 12 comuni della provincia di Varese e di Como. L’idea è quella di una struttura che lavori per 12 ore al giorno (l’orario di apertura dipenderà dal tipo di vaccino assegnato) per i primi tempi sei giorni alla settimana, poi 7 su 7”.

Complessivamente il centro dovrebbe essere attivo fino a settembre per vaccinare indicativamente 115 mila persone: “Nei prossimi giorni lo mostreremo alla stampa, non c’è niente di segreto. Stiamo lavorando per rendere un po’ più gradevoli gli spazi visto che ci saranno delle attese prima e dopo il vaccino. Allestiremo una mostra fotografica del Santuario di Saronno e organizzandoci con dei giovani musicisti che possano produrre musica per allietare la permanenza delle persone”. L’organizzazione sarà affidata a protezione civile, di Como e Varese con Croce Rossa.

“E’ importante che i cittadini di Saronno e non solo arrivino il più possibile preparati sulle modalità, tempi e documenti necessari alla vaccinazione per questo dopo Pasqua lanceremo una campagna informativa ad hoc”.