SARONNO – Stamattina il sindaco Augusto Airoldi e l’intera Giunta hanno guidato il sopralluogo all’hub vaccinale di Saronno allestito nelle ultime settimane nell’ex scuola Pizzigoni. Prtesenti anche una delegazione di medici di famiglia che opereranno nell’hub e i dipendenti comunali che hanno seguito il progetto con Miro Fresc in rappresentanza di Saronno Amica. QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Ecco le cose essenziali “da sapere”

IL PERCORSO

Il primo check sarà al cancello d’ingresso dove sarà misurata la temperatura e sarà accertato non solo che la persona abbia la prenotazione ma che questa non sia più di 15 minuti dopo. “E’ una raccomandazione che facciamo a tutti – ha esordito il sindaco – non arrivate troppo presto. Non serve e per altro crea problemi”. Si prosegue lungo le transenne fino all’entrata principale (quella con la tettoia) qui ci sarà un primo punto di accoglienza per accertare che tutti abbiano la documentazione: “Portarla già compilata velocizzerà le producedure”. Quindi si attenderà lungo il corridoio del piano terra o dentro la palestra dove sono stati allestite le 5 linee ossia 5 spazi vaccinali.

LA MOSTRA TRA LE PRIMULE IN ATTESA DELLA MUSICA

Nelle sale d’attesa allestite nel corridoi e nella palestra sono stati posizionati, su cavalletti di legno, scatti del concerto degli angeli del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Non solo: “Ci sarà anche musica dal vivo, all’interno e probabilmente all’esterno, garantita da alcuni studenti delle scuole di musica” spiega Airoldi.

IL PERSONALE

Ci saranno, ad eseguire le vaccinazioni, una settantina di medici di famiglia che si alterneranno su turni di 6 ore. Con loro anche infermieri tra cui, ha tenuto a precisare il sindaco Augusto Airoldi “un nutrito gruppo, ben 14 sui 18 totale, del reparto rianimazione dell’ospedale di Saronno”. Ci saranno poi una quarantina di volontari di diverse realtà, dalla protezione civile alla Croce Rossa, che operano sul territorio : “A tutti loro non può che andare il nostro grazie”.

GLI UTENTI

Al centro saronnese arriveranno, portate ogni mattina dalla polizia locale che le preleverà dall’ospedale di Gallarate, le dosi esatte per le persone prenotate (quindi al momento si scoraggia la presentazione degli over80 senza prenotazione ndr). “Contrariamente a quanto si poteva prevedere in fase iniziale non sarà possibile prenotarsi solo per i residenti dei comuni del Saronnese e della Bassa Comasca ma anche per quelli degli altri comuni limitrofi secondo un criterio di prossimità” ha chiarito Airoldi spiegato l’allargamento del bacino d’utenza anche a comuni come Solaro, Ceriano Laghetto e Cesate.

LA PARTENZA

La prima dose sarà inoculata lunedì mattina alle 8. Nella prima fase saranno attive solo tre line per andare poi a pieno regime appena arriveranno i vaccini necessari.