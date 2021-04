Solaro, albero pericolante: intervengono i vigili del fuoco

SOLARO – Albero pericolante a Solaro: complice forse il vento, una grossa pianta a Sant’Anna di Solaro, in via Sant’Ambrogio, ha mostrato segni di cedimento. L’hanno notato alcune passanti e sono stati informati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che sono immediatamente accorsi sul posto per un sopralluogo. Effettivamente la pianta appare pericolante e pericolosa, e oltre tutto si trova in una zona di parcheggio, col rischio – cadendo – di colpire auto o persone. Insomma, scelta obbligata quella di tagliarla.

L’intervento sarà eseguito a breve, nel corso della giornata appena sul posto arriverà anche l’autoscala dei pompieri, per consentire di eseguire l’intervento in tutta sicurezza.

E’ questo uno dei molti interventi ai quali sono stati chiamati anche in zona i vigili del fuoco, a causa del forte vento che sta caratterizzando questa parte della settimana.

(foto: i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno a Solaro per il sopralluogo alla pianta pericolante)

07042021