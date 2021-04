Vaccinazioni nelle aziende, c’è l’accordo

MILANO – “Bene il Governo che anche sulla forte spinta di Regione Lombardia ha approvato il protocollo nazionale che detta le procedure delle somministrazioni dei vaccini in azienda. L’Esecutivo nazionale ha seguito l’esempio della Lombardia dove si è avviato da tempo un percorso con le realtà associative proprio per dare la possibilità alle imprese di vaccinare i dipendenti. Appena avremo la dotazione vaccinale partirà la vaccinazione massiva, le imprese daranno il loro grande contributo e il connubio pubblico-privato sarà ancora una volta la nostra arma vincente”. Lo afferma l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

