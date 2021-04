GAZZADA SCHIANNO – E venne il giorno, anzi la sera della prima sconfitta per la capolista Az Robur Saronno nel campionato di basket maschile serie C Gold: ieri sera a Gazzada Schianno il primo passo falso della stagione, dopo sei giornate di regular season, nel turno infrasettimanale. Che il 7 Laghi Gazzada fosse, seppur un po’ indietro un classifica, un rivale decisamente ostico lo si sapeva; e tale si è rivelato riuscendo a vincere contro saronnesi forse un poco stanchi, in una parita nella quale i “big” hanno collezionato non molti minuti sul parquet.

Risultato finale 69-64 con buon avvio dei locali, 18-10 al primo quarto; poi la rimonta dei roburini andati al riposo in vantaggio sul punteggio di 36-37. Nella seconda frazione un terzo periodo sostanzialmente equlibrato (16-19) e finale decisamente favorevole ai locali quando la “macchina da punti” del Saronno si è inceppata (17-8).

A livello di punti realizzati, migliore dei locali Bossola con 22; mentre Tresso del Saronno ne ha fatto 11 ed è stato anche il migliore dei suoi sui rimbalzi, 10. In classifica Saronno resta primo con 8 punti raggiunto dalla Gallaratese.

(foto: azione di gioco di un precedente match dell’Az Robur Saronno)

08042021