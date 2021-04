MILANO – Lombardia verso la Zona arancione dell’emergenza coronavirus: un quadro in lento ma complessivo miglioramento fa pensare al governatore Attilio Fontana, che ne ha parlato stamane con i giornalisti, a questa possibilità ovvero di lasciare la Zona rossa dall’inizio della prossima settimana. Quando, dunque, potrebbero tornare regole meno restrittive su spostamenti, per diverse categorie di attività commerciali e per la scuola. Fontana ha preso spunto da valutazione dei dai relativi all’indice di incidenza della diffusione del virus e quelli sulla “pressione” sugli ospedali, e che dovranno essere rivalutati nelle prossime ore e domani.

08042021