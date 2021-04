SARONNO – “Sono soddisfatto è un bell’hub vaccinale che sarà molto utile ai saronnesi e non solo. Del resto non solo si inserisce a pieno nel nostro progetto di città attrezzata per affrontare la pandemia ma è stato giudicato come hub di buon livello dalla delegazione di Ats che martedì l’ha visitato”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che ieri mattina ha aperto per la prima volta le porte dell’hub vaccinale allestito nell’ex Pizzigoni in via Parini. Una soddisfazione raccontata anche dal fatto che il primo cittadino ha voluto accanto a sé per la presentazione alla stampa l’intera Giunta e molti dipendenti comunali che hanno lavorato all’allestimento.

“Hanno espresso soddisfazione per l’hub anche i medici che si occuperanno delle vaccinazioni. Con loro ci saranno tanti volontari che ringraziamo come le infermiere e gli infermieri del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Saronno che ringraziamo per la disponibili. L’impegno di queste persone è uno degli aspetti positivi di quest’iniziativa che contribuisce anche al rilancio della città che ne ha tanto bisogno”

Il primo cittadino ha continuato: “Abbiamo cercato di rendere il più accogliente possibile l’hub con una mostra con dei particolari del Santuario realizzata grazie alla foto ottica Fusetti. Ci saranno poi giovani talenti della musica che studiano al Conservatorio o nell scuole di musica del comprensorio che si esibiranno per rendere confortevole l’attesa e la permanenza. La prima vaccinazione è in programma lunedì 12 aprile alle 8.

