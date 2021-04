Limbiate, fiamme dalla canna fumaria in piazza Tobagi

LIMBIATE – Ancora un incendio in zona: stavolta i vigili del fuoco sono dovuti intervenire, nel tardo pomeriggio odierno, alle 18 in piazza Tobagi a Limbiate per un principio di incendio di una canna fumaria in un edificio.

A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti nella palazzina, che si sono accorti del fumo ed anche di alcune lingue di fuoco uscire dal camino: i pompieri del distaccamento di Desio sono arrivati sul posto con due unità, hanno eseguito tutte le verifiche del caso e spento quello che, appunto, era soltanto un principio di incendio. Si sono evitati guai ben peggiorim con danni contenuti. L’arrivo dei mezzi di soccorso, c’era anche una ambulanza della Misericordia Arese, a scopo cautelare, ha suscitato grande curiosità fra i cittadini. L’intervento è stato concluso nel giro di poco tempo e quindi i pompieri hanno fatto ritorno al loro comando.

(foto archivio: un mezzo dei vigili del fuoco)

