L’ultimo saluto di Limbiate all’ex vigile Caruso

LIMBIATE – Si terranno questo pomeriggio alle 16.30 nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio i funerali di Sebastiano Caruso, lo storico vigile limbiatese scomparso all’età di 72 anni.

Caruso, per tutti “Iano”, era nato a Messina, ma si era poi trasferito a Limbiate e nel 1976 era entrato in Polizia locale. I limbiatesi, soprattutto i giovani degli anni Ottanta e Novanta, se lo ricordano in giro per le strade, a bordo della sua Guzzi 650, intento a pattugliare il territorio. Negli anni, il vigile Caruso era diventato ufficiale e si era meritato diversi encomi per la sua attività: in occasione di due alluvioni negli anni Novanta si era anche distinto come volontario a Morano sul Po, in provincia di Alessandria.

Nel 2005 Sebastiano Caruso aveva lasciato il corpo di Polizia locale di Limbiate, che sarà presente oggi alle esequie, per la pensione.

08042021