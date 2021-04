SARONNO – Brutto spavento per un operaio del Comune che qualche giorno fa è andato alle case comunali di via Amendola al quartiere Matteotti di Saronno, per eseguire alcune manutenzioni: in base al suo racconto, nel locale caldaia si sarebbe improvvisamente trovato faccia a faccia con uno sconosciuto armato di pistola. Lo sconosciuto – che comunque non lo avrebbe minacciato – se n’è subito andato mentre l’operaio, rientrato un Municipio e comprensibilmente scosso per quanto successo, ha quindi riferito i fatti alla polizia locale.

In questi giorni la vigilanza urbana ha compiuto alcuni controlli ma della persona armata non sono state trovate tracce; sono state anche raccolte le testimonianze degli abitanti nelle palazzine della zona ma anche in questo caso non sono emersi elementi per identificarlo. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.

(foto archivio: la zona di via Amedola al quartiere Matteotti di Saronno dove sono accaduti questi fatti)

08042021