SARONNO – Ieri la presentazione del centro vaccinale all’ex Pizzigoni di Saronno. Tanti saronnesi, nella fascia fra i 74 ed i 79 anni si sono prenotati ed ora si chiedono dopo l’apertura, fissata lunedì alle 8, quali sarà il vaccino loro somministrato. Ieri sera il Cts, comitato tecnico scientifico che assiste il Governo nell’emergenza coronavirus, ha intanto emesso una raccomandazione perchè il vaccino di Astrazeneca sia somministrato solo agli over 60; il tutto dopo che nel pomeriggio l’Ema, ente del farmaco europeo, aveva riconosciuto una possibile correlazione fra il vaccino ed alcuni, rari casi di trombosi verificasi a livello europeo.

