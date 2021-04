Vento forte, trema la copertura di una ditta di Gerenzano

GERENZANO – Il servizio meteo di Regione Lombardia l’aveva previsto e ci aveva visto giusto: gli ultimi giorni sono stati caratterizzati non solo da un deciso abbassamento delle temperature ma anche da fenomeni di forte vento, che hanno causato diversi problemi, come la caduta di alberi ed alle coperture di edifici. E‘ il caso di quella di una ditta di via Gondar a Gerenzano dove l’altro giorno i vigili del fuoco del distaccamento sono interventi per un sopralluogo perchè, appunto, era stato segnalato il danneggiamento della copertura di una delle strutture aziendali, a causa delle raffiche di vento.

A Solaro ieri intervento per un albero pericolante: i pompieri saronnesi sono stati costretti ad abbatterlo, per evitare rischi per i passanti. E’ successo in via Sant’Ambrogio nella zona di Sant’Anna, nei pressi del parcheggio pubblico.

(foto archivio: un precedente intervento dei vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento)

08042021