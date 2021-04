Ceriano Laghetto: nel Bilancio 2021 interventi su scuole e centro storico

CERIANO LAGHETTO – Il bilancio di previsione per l’anno 2021, approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale insieme al Dup (si tratta del “Documento unico di programmazione” che tutti i Comuni sono chiamati a predisporre) e al Piano triennale delle opere pubbliche, traccia il percorso che intende affrontare l’Amministrazione comunale nei prossimi mesi ed anni sul fronte degli investimenti, con una marcata attenzione agli edifici scolastici, nel solco di un impegno che prosegue ormai da diversi anni in questa direzione.

“Dopo una serie di interventi volti a garantire edifici scolastici sicuri e funzionali, con il nuovo bilancio sono in programma ulteriori investimenti per un totale di oltre 1,5 milioni di euro per la creazione di nuovi spazi per la didattica e l’efficientamento energetico delle strutture” fanno sapere dell’Amministrazione comunale cerianese.

(foto: il consiglio comunale di Ceriano Laghetto durante una seduta pubblica di qualche tempo fa, pre-emergenza coronavirus, all’esterno della stazione ferroviaria di Ceriano Groane)

